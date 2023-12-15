2 Bocah SD Ditemukan Tewas Tenggelam Usai Main di Kolam Dekat Perumahan

MUAROJAMBI - Dua bocah sekolah dasar (SD) di Desa Kasang Kota Karang, Kabupaten Muarojambi, Jambi ditemukan tewas tenggelam di kolam yang diduga di kawasan perumahan.

Diduga, kedua bocah malang tersebut tidak bisa berenang ditambah lagi, dalamnya kolam tersebut.

"Kejadiannya Kamis kemarin. Korban berinisial Rm (9) warga Desa Kota Karang dan Al (8) warga Lopak Alai," ungkap Kanit Reskrim Polsek Kumpeh Ulu, Ipda Heri Pratama, Jumat (15/12/2023).

Dia menceritakan, mulanya orangtua salah satu korban mencari anaknya yang belum pulang ke rumah. Dari keterangan warga yang ditemuinya, ada melihat dua bocah berjalan menuju ke arah kolam di dekat perumahan.

Sesampainya di kolam, orangtua korban menemukan pakaian dan sendal di pinggir kolam.

Curiga dengan situasi tersebut, orangtua dari korban tersebut nekat menyelam kedalam kolam untuk melakukan pencarian. Kecurigaannya benar adanya. Anaknya tenggelam di dasar kolam tersebut.

"Setelah beberapa saat menyelam, ditemukanlah salah satu korban didalam kolam dan disusul korban kedua didalam kolam yang sama," tuturnya.