HOME NEWS JATENG

2 Rumah Rusak Imbas Gempa M4,5 di Tegal

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |08:20 WIB
2 Rumah Rusak Imbas Gempa M4,5 di Tegal
Rumah warga rusak imbas guncangan gempa di Tegal/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan M4,5 mengguncang Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Jumat (15/12) malam pukul 21.24 WIB. Gempa darat tersebut berpusat di 7.15 LS dan 108.86 BT atau 34 km Barat Daya dari Kabupaten Tegal dengan kedalaman 10 km.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal melaporkan, gempa dirasakan kuat selama kurang lebih 5 detik. Masyarakat sempat panik dan keluar rumah.

 BACA JUGA:

Guncangan gempa juga dirasakan kuat di Kabupaten Brebes selama 3 hingga 5 detik.

Pasca gempa bumi, dilaporkan 2 rumah warga di Kabupaten Brebes mengalami kerusakan. Dari dokumentasi yang diterima, kerusakan terlihat pada retakan dinding dan atap rumah yang roboh.

