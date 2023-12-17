Keliru Tembak Sandera, Israel Perintahkan Tentara Ekstra Hati-Hati Bertemu Orang dengan Pakaian Sipil

Israel perintahkan tentara ekstra hati-hati bertemu dengan orang berpakaian sipil usai keliru tembak sandera (Foto: Johns Hopkins Magazine)

GAZA – Tentara Israel di Gaza kini diperintahkan untuk berhati-hati ekstra ketika bertemu dengan orang-orang yang mengenakan pakaian sipil menyusul pembunuhan yang tidak disengaja terhadap para sandera.

Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Jonathan Conricus mengatakan banyak pejuang yang menyerang pasukan IDF di Gaza mengenakan pakaian sipil.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat (15/12/2023) menggambarkan kematian para sandera sebagai tragedi yang tak tertahankan dan mengatakan bahwa Israel akan mengambil pelajaran dari insiden tersebut.

BACA JUGA: Penembak Jitu Israel Tembak Mati Ibu dan Anak di Dalam Gereja di Gaza

“Bersama seluruh rakyat Israel, saya menundukkan kepala dengan kesedihan yang mendalam dan berduka atas meninggalnya tiga putra tercinta kami yang diculik,” katanya, dikutip CNN.

“Seluruh negara Israel berduka malam ini,” lanjutnya.

“Hati saya tertuju kepada keluarga-keluarga yang menderita saat mereka mengalami kesedihan yang luar biasa. Saya ingin memberikan kekuatan kepada prajurit pemberani kami yang fokus pada misi suci mengembalikan sandera kami, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri,” paparnya.

Benny Gantz, anggota penting kabinet perang Israel, mengatakan “hatinya hancur” oleh berita penembakan itu dalam sebuah pernyataan di X.

“Rasa sakit yang menyertai kampanye kini semakin besar karena kejadian sulit ini,” katanya.