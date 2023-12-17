Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Keliru Tembak Sandera, Israel Perintahkan Tentara Ekstra Hati-Hati Bertemu Orang dengan Pakaian Sipil

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |14:42 WIB
Keliru Tembak Sandera, Israel Perintahkan Tentara Ekstra Hati-Hati Bertemu Orang dengan Pakaian Sipil
Israel perintahkan tentara ekstra hati-hati bertemu dengan orang berpakaian sipil usai keliru tembak sandera (Foto: Johns Hopkins Magazine)
A
A
A

GAZA Tentara Israel di Gaza kini diperintahkan untuk berhati-hati ekstra ketika bertemu dengan orang-orang yang mengenakan pakaian sipil menyusul pembunuhan yang tidak disengaja terhadap para sandera.

Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Jonathan Conricus mengatakan banyak pejuang yang menyerang pasukan IDF di Gaza mengenakan pakaian sipil.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat (15/12/2023) menggambarkan kematian para sandera sebagai tragedi yang tak tertahankan dan mengatakan bahwa Israel akan mengambil pelajaran dari insiden tersebut.

“Bersama seluruh rakyat Israel, saya menundukkan kepala dengan kesedihan yang mendalam dan berduka atas meninggalnya tiga putra tercinta kami yang diculik,” katanya, dikutip CNN.

“Seluruh negara Israel berduka malam ini,” lanjutnya.

“Hati saya tertuju kepada keluarga-keluarga yang menderita saat mereka mengalami kesedihan yang luar biasa. Saya ingin memberikan kekuatan kepada prajurit pemberani kami yang fokus pada misi suci mengembalikan sandera kami, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri,” paparnya.

Benny Gantz, anggota penting kabinet perang Israel, mengatakan “hatinya hancur” oleh berita penembakan itu dalam sebuah pernyataan di X.

“Rasa sakit yang menyertai kampanye kini semakin besar karena kejadian sulit ini,” katanya.

