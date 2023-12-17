Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Pemilu 2024, KPUD Gianyar Lakukan Perakitan Ribuan Kotak Suara

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |19:48 WIB
Pemilu 2024, KPUD Gianyar Lakukan Perakitan Ribuan Kotak Suara
Pelipatan kotak suara di KPUD Gianyar (Foto: Ketut Catur Kusumaningrat)
A
A
A

GIANYAR - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Gianyar mulai melakukan pelipatan kotak suara. Melibatkan puluhan orang pekerja, sebanyak 7.955 kotak suara dirakit di gudang logistik KPUD Gianyar.

Proses perakitan kotak suara di KPU Kabupaten Gianyar sudah mulai dilakukan pada Minggu (17/12/2023) pagi. Setidaknya ada 20 pekerja sudah sibuk melakukan perakitan surat suara di gudang logistik KPUD Gianyar.

Mereka terlihat dengan cepat melakukan perakitan setiap kotak suara. Setiap harinya belasan hingga puluhan orang pekerja dilibatkan untuk melakukan perakitan kotak suara ini.

Total ada 7.955 kotak suara dilakukan perakitan di gudang logistik KPUD Gianyar. Proses perakitan ini sudah dilaksanakan sejak 14 Desember 2023 dan hari ini sudah memasuki hari ketiga.

Salah satu pekerja pelipat kotak suara, Made Midep mengatakan bahwa dirinya sudah lima kali ikut dalam perakitan kotak suara. Pria yang sudah menginjak usia 65 tahun ini terlihat masih semangat melakukan pelipatan kotak suara. Bahkan, karena usianya sudah tidak muda lagi dirinya sempat pingsan saat melakukan pelipatan kotak suara.

Pelipatan kotak suara ini diperkirakan berlangsung selama 5 hari.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement