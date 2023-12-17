Pemilu 2024, KPUD Gianyar Lakukan Perakitan Ribuan Kotak Suara

GIANYAR - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Gianyar mulai melakukan pelipatan kotak suara. Melibatkan puluhan orang pekerja, sebanyak 7.955 kotak suara dirakit di gudang logistik KPUD Gianyar.

Proses perakitan kotak suara di KPU Kabupaten Gianyar sudah mulai dilakukan pada Minggu (17/12/2023) pagi. Setidaknya ada 20 pekerja sudah sibuk melakukan perakitan surat suara di gudang logistik KPUD Gianyar.

Mereka terlihat dengan cepat melakukan perakitan setiap kotak suara. Setiap harinya belasan hingga puluhan orang pekerja dilibatkan untuk melakukan perakitan kotak suara ini.

Total ada 7.955 kotak suara dilakukan perakitan di gudang logistik KPUD Gianyar. Proses perakitan ini sudah dilaksanakan sejak 14 Desember 2023 dan hari ini sudah memasuki hari ketiga.

Salah satu pekerja pelipat kotak suara, Made Midep mengatakan bahwa dirinya sudah lima kali ikut dalam perakitan kotak suara. Pria yang sudah menginjak usia 65 tahun ini terlihat masih semangat melakukan pelipatan kotak suara. Bahkan, karena usianya sudah tidak muda lagi dirinya sempat pingsan saat melakukan pelipatan kotak suara.

Pelipatan kotak suara ini diperkirakan berlangsung selama 5 hari.

(Arief Setyadi )