Gempa Magnitudo 4,6 Guncang Seram Bagian Timur Maluku

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan magnitudo 4,6 mengguncang Seram Bagian Timur Maluku, Minggu (17/12/2023) pukul 07.47 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berada di kedalaman 15 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 17 km Tenggara Seram Bagian Timur Maluku pada koordinat 3.13 Lintang Selatan – 130.64 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.6, 17-Dec-2023 07:47:38 WIB, Lok:3.13LS, 130.64BT (17 km Tenggara SERAM BAGIAN TIMUR-MALUKU), Kedlmn:15 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)