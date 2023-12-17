Bantu Rakyat, Relawan Ganjar-Mahfud Resmikan Sumur Bor di Desa Sekaroh NTB

LOMBOK TIMUR - Warga Desa Sekaroh yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kesulitan air bersih. Hal ini menggerak Relawan Mak Ganjar meresmikan sumur bor untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Peresmian sumur bor ini dilakukan secara simbolis dari Ketua relawan Mak Ganjar kepada masyarakat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Dalam seminggu warga membutuhkan lebih dari 5.000 liter air bersih untuk kebutuhan memasak hingga mandi.

Ketua DPN Mak Ganjar Nining mengatakan, kehadiran sumur bor mengakhiri masa krisis air warga desa. Sehingga banyak keluarga yang terbantu dengan penyediaan kebutuhan air bersih untuk masyarakat.

"Hari ini kami ada kegiatan Mak Ganjar di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru. Ada sekitar 5 desa yang selama ini membutuhkan air bersih," kata Nining, dalam keterangannya, Minggu (17/12/2023).

"Kalau kemarin mereka mencari air sampai antre dan belum tentu kebagian. Tetapi hari ini air sudah bisa digunakan, karena sebelumnya masyarakat harus mengeluarkan dana untuk membeli air," ucapnya.

Dalam peresmian sumur bor, masyarakat menyampaikan bahwa warga Desa Sekaroh memerlukan pengajaran Bahasa Inggris. Hal tersebut untuk menunjang potensi wisata dalam mendongkrak ekonomi di daerah.

"Masyarakat meminta untuk bisa belajar Bahasa Inggris juga sudah kita realisasikan. Di daerah ini yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat yang tinggal di sini, mereka semuanya juga sudah ditawarkan UMKM untuk perekonomian," ujar Nining.