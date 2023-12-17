Orasi Ilmiah di UNP, Mahfud Kenang Peran Penting Sumbar Selamatkan RI

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan peran penting Sumatera Barat menyelamatkan Republik Indonesia pasca proklamasi Kemerdekaan.

Hal itu diungkapkan Mahfud saat mengisi orasi Ilmiah acara di Wisuda Universitas Negeri Padang (UNP), Jalan Prof. Dr. Hamka, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (17/12/2023).

Sumbar, kata Mahfud, adalah penyelamat Republik Indonesia dari kekosongan kekuasaan pasca proklamasi kemerdekaan. Setelah Ibu Kota Republik pindah ke Yogyakarta, dan Presiden Soekarno ditangkap, Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi.

“Sehingga tak ada kekosongan pemerintahan yang berpotensi diambil alih oleh pemerintah penjajahan Belanda. Sumatera Barat ini penyelamat Republik," kata Mahfud saat orasi ilmiah.