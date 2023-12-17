Orasi Ilmiah di UNP, Mahfud MD: Banyak Sarjana Hukum Pakai Pasal untuk Menipu Orang

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan wisudawan Universitas Negeri Padang (UNP) untuk menjadi intelektual.

Mahfud mengatakan, sarjana hanyalah tanda keahlian di bidang ilmu. Sarjana belum tentu intelektual yang berdasar kemuliaan moral. Artinya, jangan hanya jadi sarjana tetapi harus jadi intelektual.

Apalagi, kata Mahfud, banyak sarjana hukum pakai pasal dengan keahliannya untuk menipu orang. Karena kebenaran bukan ditentukan oleh bunyi pasal, tetapi bisikan hati nurani berdasarkan moral.

"Mencerdaskan otak, memuliakan watak. Landasi ijazah Anda dengan moralitas. Di Tanah Minang ini, agama sangat penting sebagai landasan tindakan. Sesuai konstitusi ilmu pengetahuan (Iptek) dikembangkan berdasarkan iman, taqwa, akhlak,” kata Mahfud saat mengisi orasi Ilmiah acara di Wisuda Universitas Negeri Padang (UNP), Jalan Prof. Dr. Hamka, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (17/12/2023).