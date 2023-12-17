Ikut Maraton Bareng Siti Atikoh, Hasto Kristiyanto: Dia Inspirasi Saya

SEMARANG - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto turut meramaikan ajang lomba lari tahunan internasional Semarang 10K Run. Ini merupakan pertama kalinya Hasto mengikuti kejuaraan maraton.

Dalam kesempatan ini, Hasto mengikuti ajang tersebut bersama Siti Atikoh Supriyanti, istri calon presiden Ganjar Pranowo.

“Ini pengalaman pertama saya mengikuti ajang resmi maraton dengan ajang internasional seperti ini,” kata Hasto, di Semarang, Minggu (17/12/2023).

Ia mengaku menggandrungi olahraga berlari belakangan ini. Selain menjaga kesehatan, ia kerap melatih fisik dan kemampuannya di sela-sela kesibukannya. Setidaknya 3 hari dalam seminggu, Hasto selalu berusaha menyempatkan diri untuk berlari.

Dalam ajang ini, Hasto dan Atikoh berlari maraton bersama pelari lokal dan internasional serta warga setempat. Secara keseluruhan, ada 2.100 pelari yang turut mengikuti ajang lari ini.

Hasto berangkat ke garis start sekitar pukul 05.00 WIB. Setelah memasang semua perlengkapan lari, Hasto bertolak ke kawasan Balai Kota Semarang, lokasi start Maraton Semarang 10K.

Sampai di Balai Kota Semarang, Hasto langsung menyapa sejumlah kolega dan masyarakat. Di sana tampak Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Wali Kota yang karib disapa Mbak Ita menjadi pihak yang melepas kegiatan lari maraton ini.

Di garis start, Hasto tampak menyapa sejumlah pelari. Beberapa bahkan meminta Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu untuk berswafoto.

"Bagaimana, istirahat cukup? Semangat, ya," kata Hasto menyapa warga yang hadir dalam acara tersebut.

Tak berapa lama, Siti Atikoh pun tiba di lokasi acara. Istri Ganjar dan Hasto itu pun bersalaman dan berdiskusi sebentar.

Tak berapa lama, Siti Atikoh bersama tim pelarinya menuju posisi depan. Sedangkan Hasto berada di sisi tengah saat kegiatan lari lepas.

Hasto mengaku salah satu inspirasinya untuk berlari adalah Atikoh Ganjar, yang dikenal juga sebagai pelari. Atikoh bahkan sudah pernah berhasil menyelesaikan Borobudur Marathon dengan jarak 42 kilometer.

“Saya terinspirasi dari Ibu Atikoh. Berlari sekaligus melatih daya tahan dalam waktu yang panjang,” ujar Hasto yang juga Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.