HOME NEWS JATENG

Ganjar ke Emak-Emak: Kalau Punya Anak Sekolahkan yang Tinggi, Ojo Kesusu Rabi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |15:50 WIB
Ganjar ke Emak-Emak: Kalau Punya Anak Sekolahkan yang Tinggi, <i>Ojo Kesusu Rabi</i>
Ganjar Pranowo (Foto: Jonathan Simanjuntak)
MAGELANG - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengingatkan orangtua agar bisa menyekolahkan anaknya hingga sarjana. Ia meminta agar para orangtua tidak buru-buru untuk menuntut anaknya menikah.

Momen itu disampaikan Ganjar kepada emak-emak saat mengunjungi Pondok Pesantren Darussalam Timur di Desa Gunungpiring, Kecamatan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah.

Awalnya, Ganjar menyampaikan cita-citanya agar anak-anak bisa mengenyam pendidikan hingga bergelar sarjana. Ia pun meyakinkan bahwa program itu bisa tercapai apalagi dengan seluruh beban biayanya ditanggung pemerintah.

“Bu, kalau enten putrane jenengan, usia sekolah, ken sekolah nggih. Sekolahe sing dhuwur, nggih? Setuju? (Kalau nanti anaknya kalian, usia sekolah, disuruh sekolah ya, sekolahnya yang tinggi ya?),” ucap Ganjar.

“Nggih,” jawab emak-emak yang hadir.

Ia lantas menyinggung agar orangtua tidak menyuruh anak-anaknya untuk buru-buru menikah. Hal itu agar bisa memastikan anak-anak Indonesia bisa mempunyai hak pendidikan dengan bersekolah hingga sarjana.

“Ojo kesusu rabi. Biar nantinya anak-anak perempuan, dan laki-laki punya hak yang sama, bisa sekolah tinggi (Jangan buru-buru nikah. Biar nantinya anak-anak perempuan, dan laki-laki punya hak yang sama bisa sekolah tinggi),” ucap Ganjar.

