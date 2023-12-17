Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kunjungi Pesantren Darussalam Timur, Ganjar Curhat Kangen Bertemu Masyarakat Jateng

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |15:32 WIB
Kunjungi Pesantren Darussalam Timur, Ganjar Curhat Kangen Bertemu Masyarakat Jateng
Ganjar Pranowo (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

MAGELANG - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyambangi Pondok Pesantren Darussalam Timur di Desa Gunungpiring, Kecamatan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Ganjar pun mengaku kangen dengan situasi dan masyarakat di Jawa Tengah.

Pasalnya, kata Ganjar, setelah tidak lagi mengemban jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah, dirinya belum sempat berkeliling wilayah itu lagi.

“Dan hari ini saya mulai keliling lagi ke Jawa Tengah untuk bertemu dengan masyarakat,” kata Ganjar, Minggu (17/12/2023).

Mantan Anggota DPR RI itu pun mengaku kangen dengan masyarakat dan situasi di Jawa Tengah. Oleh karenanya, ia kembali ingin bersilaturahmi dan mendengar aspirasi masyarakat.

“Kangen. Kangen melihat Jawa Tengah dan hari ini saya sowan ke panjenengan untuk bersilaturahmi,” ungkap Ganjar.

Adapun momen kedatangan Ganjar untuk mendengar aspirasi khususnya dari kalangan pesantren dan santri.

“Kemarin saya berkeliling ke banyak tempat di Indonesia, bertemu masyarakat dan banyak suara yang saya dengarkan. Salah satunya para santri berharap agar UU Pesantren bisa terlaksana dengan baik,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement