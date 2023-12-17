Kunjungi Pesantren Darussalam Timur, Ganjar Curhat Kangen Bertemu Masyarakat Jateng

MAGELANG - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyambangi Pondok Pesantren Darussalam Timur di Desa Gunungpiring, Kecamatan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Ganjar pun mengaku kangen dengan situasi dan masyarakat di Jawa Tengah.

Pasalnya, kata Ganjar, setelah tidak lagi mengemban jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah, dirinya belum sempat berkeliling wilayah itu lagi.

“Dan hari ini saya mulai keliling lagi ke Jawa Tengah untuk bertemu dengan masyarakat,” kata Ganjar, Minggu (17/12/2023).

Mantan Anggota DPR RI itu pun mengaku kangen dengan masyarakat dan situasi di Jawa Tengah. Oleh karenanya, ia kembali ingin bersilaturahmi dan mendengar aspirasi masyarakat.

“Kangen. Kangen melihat Jawa Tengah dan hari ini saya sowan ke panjenengan untuk bersilaturahmi,” ungkap Ganjar.

Adapun momen kedatangan Ganjar untuk mendengar aspirasi khususnya dari kalangan pesantren dan santri.

“Kemarin saya berkeliling ke banyak tempat di Indonesia, bertemu masyarakat dan banyak suara yang saya dengarkan. Salah satunya para santri berharap agar UU Pesantren bisa terlaksana dengan baik,” ungkapnya.