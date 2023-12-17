Ratusan Kiai dan Ajengan se-Bandung Raya Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud MD

BANDUNG BARAT - Ratusan kiyai dan ajengan dari berbagai Pondok Pesantren (Ponpes) se-Bandung Raya mendeklarasikan dukungannya terhadap Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Pernyataan dukungan itu diikrarkan dalam acara 'Halaqah Kebangsaan' di Ponpes Manbaul Falah, Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat yang dihadiri langsung Cawapres Mahfud MD.

"Kami para kiyai, para habaib, para ajengan, dan segenap masyarakat Bandung Raya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi menyatakan dukungan dan upaya yang serius memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan KH Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 sampai 2029. Demikian deklarasi dukungan kita," kata Habib Husein Assegaf, Sabtu (16/12/2023).

Habib Husein mengatakan, ada sekitar 400 kiayi dan ajengan yang hadir dalam acara 'Halaqah Kebangsaan' ini.

Dia mengatakan, Mahfud MD menjadi representasi tokoh politik sekaligus cendikiawan muslim yang lahir dari rahim pondok pesantren.

Oleh karenanya, majunya Mahfud MD pada kontestasi politik ini diharap bisa membawa kemajuan dan melibatkan pesantren dalam pembangunan Indonesia ke depan.