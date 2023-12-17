Advertisement
INDEKS
HOME NEWS JABAR

Alam Ganjar: Pemikiran Anak Muda Jadi Aspek Utama Jemput Bola Indonesia Emas 2045

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |15:58 WIB
Alam Ganjar: Pemikiran Anak Muda Jadi Aspek Utama Jemput Bola Indonesia Emas 2045
Alam Ganjar (Foto: Ist)
A
A
A

 

CIMAHI - Tahun 2045 merupakan sebuah momentum di mana Indonesia akan genap berusia satu abad. Periode 2030 hingga 2040 Indonesia akan dihadapkan bonus demografi, di mana akan ada 70% penduduk usia produktif.

Dengan adanya bonus demografis tersebut, diyakini sejumlah kalangan akan meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia dengan memaksimalkan produktifitas generasi muda.

Namun, bonus demografi tersebut juga bisa menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia apabila generasi muda tidak mampu mempersiapkan dirinya dan tidak memiliki daya saing.

Berdasarkan hal tersebut, GAMKI mengadakan Seminar Pemuda dan Politik dalam mengulas informasi seputar optimalisasi pemuda dalam menghadapi momen bonus demografi dan pesta demokrasi 2024.

Seminar tersebut dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan berlangsung di MI - WAU, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat, Sabtu 16 Desember 2023.

Dalam seminar tersebut dihadiri sejumlah tokoh pemuda nasional, seperti Muhammad Zinedine Alam Ganjar, Zara Adhisty, Rizky Grivaldi Ispandji, Rizkia Aulia, Christiado Sihombing dan Virlana Rahmansyah.

