HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Pria Terganggu Bacaan Alquran Tusuk Imam Mushola, Kejiwaannya Diperiksa

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |05:06 WIB
Kronologi Pria Terganggu Bacaan Alquran Tusuk Imam Mushola, Kejiwaannya Diperiksa
Pelaku penusukan imam sholat isya diamankan warga (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

POLISI mengungkap kronologi MA (26) yang hendak menusuk Imam Sholat Isya, LF (26) di Mushola Baitul Huda, Jalan Batu Ampar, Batu Ampar, Condet Jakarta Timur. MA merasa terganggu dengan bacaan lantunan Alquran oleh LF sehingga berusaha ingin menusuknya dengan pisau dapur.

Saat ini, kondisi kejiawaan pelaku masih diperiksa petugas akibat peristiwa tersebut.

Kapolsek Kramat Jati, Kompol Rusit Malaka, mengungkapkan, kejadian tersebut bermula pada Jumat 16 Desember 2023, sekira pukul 19.40 WIB, di mana MA tengah berada di rumahnya yang tak jauh dari musala tersebut.

MA yang tengah gusar karena tak tahan terganggu suara lantunan ayat suci Alquran, segera mengambil pisau dapur dan menyimpannya di pinggang sebelah kiri, guna langsung berjalan menuju Musala.

"Sekitar pukul 19.45 WIB, Pelaku bertemu dengan Korban di depan Musala Baitulhuda. Pada saat bertemu Pelaku berkata 'Ente yang jadi Imam?', korban menjawab 'Iya', pelaku kemudian langsung mengeluarkan Pisau yang disimpannya," ujar Rusit melalui pesan singkatnya, Minggu (17/12/2023).

Selepas mengeluarkan pisau, MA berusaha menghunuskan pisau tersebut ke LF. Namun LF berhasil menghindar kemudian melarikan diri sembari berteriak minta tolong sampai didengar oleh warga sekitar.

"Korban langsung menghindar dan berteriak minta tolong sehingga warga berdatangan kemudian Pelaku beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Kramat Jati," terang Rusit.

