Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Peduli UMKM Ramah Lingkungan, Siti Atikoh Kunjungi Pembatikan di Semarang

Hambali , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |01:26 WIB
Peduli UMKM Ramah Lingkungan, Siti Atikoh Kunjungi Pembatikan di Semarang
Siti Atikoh. (Foto: Hambali)
A
A
A

SEMARANG - Siti Atikoh Suprianti melihat langsung pembuatan batik di Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah. Istri Ganjar Pranowo itu bahkan ikut mencoba proses di dalamnya.

Lokasi yang didatangi Atikoh adalah Zie Batik. Zie Batik sendiri merupakan perusahaan yang memproduksi batik dengan pewarna alami yang ramah lingkungan serta pemanfaatan limbah dan pembudidayaan tanaman langka.

Di sana Siti Atikoh sempat berujar jika dirinya tak terlalu mendalami urusan seni. Namun, begitu dia mencoba memegang canting batik dan mulai menggurat, tak ada yang keluar dari pola.

BACA JUGA:

Sambangi Kampung Jawi, Atikoh Ganjar Masak hingga Ngobrol Kedaulatan Pangan Bareng Warga 

Wanita lulusan S2 Tokyo of University ini pun senang karena Zie Batik juga sudah membagikan ilmunya ke berbagai kalangan.

“Ini melihat proses pembatikan, yang khas dari batik ini adalah memakai warna alami, jadi pakai indigo, mangrove, ini sudah eco friendly dan sudah ada ekspor. Dan di sini sudah ada mau menerima adik-adik, teman-teman yang mau belajar dari sisi pembatikannya, pewarnaannya maupun manajemennya,” kata Siti Atikoh.

Dia pun mengungkapkan, sebagai orang Jawa, sudah pasti menyukai batik dan mempunyai kewajiban untuk melestarikannya. “Sekaligus untuk mempromosi batik yang ada,” tutur Siti Atikoh.

 BACA JUGA:

Dia juga menuturkan, memang banyak memiliki koleksi batik. Namun, tak sebanyak suaminya.

“Lumayan tapi tidak sebanyak Mas Ganjar, Mas Ganjar banyak banget,” ungkapnya.

Siti Atikoh juga menuturkan, produk batik yang eco friendly ini sebenarnya sudah diterima dan mempunyai pasar tersendiri di luar negeri. Apalagi banyak yang sudah menghindari pewarna sintetis.

“Justru yang agak susah itu di Indonesia karena harganya berbeda ya yang perwarna sintetis,” bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement