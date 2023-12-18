Tiga Banteng Raksasa Sambut Kehadiran Ganjar di Magelang

MAGELANG - Kedatangan Ganjar Pranowo di Magelang mendapat sambutan yang luar biasa dari warga setempat, Minggu (17/12/2023). Menariknya, ada tiga replika banteng raksasa simbol semangat siap mengawal kemenangan Capres 2024 nomor urut 3 dari Partai Perindo tersebut.

Di salah satu sudut Desa Candirejo, Borobudur, berubah menjadi lautan manusia. Gegap gempita suara gamelan mengiringi tarian ribuan emak-emak yang mengenakan bando tanduk di kepalanya.

Tak hanya itu, ribuan emak-emak itu di kelilingi tiga replika banteng raksasa. Menariknya, banteng-banteng itu diangkat bergerak seakan benar-benar hidup.

Ganjar tiba di lokasi, tak ingin api semangat itu padam. Ia langsung naik ke atas panggung dan berorasi politik.

"Bantenge gede tenan (bantengnya besar). Banteng itu tidak gembeng (cengeng), banteng itu teguh, lurus. Kalau kita benar tidak ada yang mampu menghalangi," seru Ganjar.

Ganjar mengajak seluruh pendukungnya untuk terus bergerak. Tak ada yang perlu ditakutkan.

"Kita tidak perlu risau. Kalau satu baliho dicopot, kita pasang lagi seratus. Kalau seratus baliho dicopot, kita pasang seribu," katanya disambut riuh tepuk tangan.

Politikus berambut putih itu menambahkan, ia bersama Mahfud MD siap bekerja dengan sat set dan tas tes.

"Dari kemarin kita sudah berkeliling ke daerah-daerah. Banyak aspirasi dan kita siap selesaikan karena kita sat set, tas tes," paparnya.

Menurut Ganjar, semangat itu adalah kekuatan rakyat. Sehingga kemenangan Ganjar-Mahfud adalah kemenangan rakyat.

"Dan, inilah kekuatan rakyat. Merdeka," lantang Ganjar.