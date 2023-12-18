Ganjar Pranowo : Orang Menanti Gimik, Saya Memberikan Edukasi

WONOSOBO - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merespons pendapat yang menilai dirinya bermain aman di debat capres. Merespons penilaian itu, Ganjar hanya menyebut seluruh orang berhak berpendapat.

“Ya semua orang boleh berpendapat karena semua orang harus melihat dan mengedukasi,” kata Ganjar di Wonosobo, Senin (18/12/2023).

Ganjar mengakui dirinya juga kerap mendengarkan masukan tersebut. Dari semua yang pendapat rakyat, ia justru menilai banyak yang menantikan sebuah gimick.

Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah itu tegas lebih memilih mengedukasi masyarakat.

“Dari apa yang disampaikan, saya mencoba membumikan seluruhnya. Kadang-kadang orang menanti gimmick, maaf saya memberikan edukasi yang nyata,” ucap Ganjar.