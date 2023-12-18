Dukung Indonesia Sehat, Relawan Ganjar Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Karanganyar

KARANGANYAR - Relawan Petani Tebu Bersatu (Petebu) menggelar layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Dusun Ngasinan, Desa Tugu, Kecamatan Jumantono, pada Minggu 17 Desember 2023. Pemeriksaan dilakukan sejumlah tenaga kesehatan.

Menurut Koordinator Wilayah Petebu Jawa Tengah, Joko Harseno, kegiatan tersebut untuk membantu warga yang sulit mengakses pemeriksaan kesehatan karena kesibukan mereka sebagai petani. Ditambah lokasi pusat layanan kesehatan yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari dukungan relawan yang mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD ini terhadap program Indonesia Sehat.

"Memang dari warga sini dengan jarak ke puskesmas lumayan jauh. Kedua, petani-petani di sini sibuk, sehingga untuk memeriksakan (kesehatan) memerlukan waktu," ujar Joko dalam keterangannya.

Joko berharap melalui kegiatan ini dapat membantu para petani tetap fit saat bekerja di ladang. Namun, ia mengingatkan agar warga Dusun Ngasinan dapat menjaga kesehatan mereka setelah menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Diadakannya pemeriksaan kesehatan gratis ini semoga untuk meningkatkan fisik dan kesehatan warga sendiri. Sehingga dalam bekerja mengerjakan mengolah tanah dan menanam bisa terjamin kesehatannya," tuturnya.

Relawan Petebu juga mengadakan aksi gotong royong untuk membersihkan lingkungan dusun. Aksi bersih-bersih ini setidaknya melibatkan ratusan warga.

Mereka gotong royong yang bertujuan membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan nyaman. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk mengantisipasi masalah banjir dengan membersihkan drainase.

"Ini juga membersihkan drainase untuk mengantisipasi musim hujan sehingga bisa mengendalikan air biar lancar," ujarnya.