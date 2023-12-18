Advertisement
HOME NEWS JATIM

Siti Atikoh Spill Out Jurus Ganjar-Mahfud Jaga Kestabilan Harga Bahan Pokok

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |09:55 WIB
Siti Atikoh <i>Spill Out</i> Jurus Ganjar-Mahfud Jaga Kestabilan Harga Bahan Pokok
Siti Atikoh Ganjar Pranowo di Pasar Madiun (foto: dok ist)
JAKARTA - Istri capres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti melakukan blusukan ke Pasar Besar, Madiun, Jawa Timur untuk mengecek harga kebutuhan pokok.

Atikoh mendatangi sejumlah kios para pedagang. Atikoh menyambangi salah satu kios milik Tini Polowijo dan menerima keluhan terkait naiknya harga beberapa barang kebutuhan pokok.

Tini mengatakan kepada Atikoh bahwa beras, minyak dan gula menjadi komoditas yang mengalami kenaikan harga.

"Minyak sekarang Rp17.000 Biasanya Rp16.000 Gula Rp17.000, biasanya Rp14.000. Beras Rp16.000 biasanya Rp14.000," ungkap Tini kepada Atikoh, Senin (18/12/2023).

Tini juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar bisa menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok.

"Semoga (harga kebutuhan pokok) bisa turun. Kasian (masyarakat) karena cari uang lagi susah," ujarnya.

