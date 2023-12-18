Atikoh Ganjar Blusukan ke Pasar Pagotan Madiun, Yel-Yel 'Atikoh Wae Ibu Negarane' Menggema

MADIUN - Kehadiran Siti Atikoh Supriyanti saat blusukan di Pasar Pagotan, Madiun, Jawa Timur, Senin (18/12/2023), disambut meriah oleh masyarakat setempat. Sebagian bahkan meneriakkan nama Atikoh dengan iringan nada kompak.

“Atikoh wae, mas, Atikoh wae. Atikoh wae, Atikoh wae, Ibu negarane,". Yel yel dalam bahasa Jawa itu bermakna, Atikoh saja mas, Atikoh saja. Atikoh saja, Atikoh saja ibu negaranya.

BACA JUGA: Wapres Maruf Waspadai Sindikat TPPO Dibalik Kedatangan Pengungsi Rohingya

Mendengar yel yel dari ibu-ibu pedagang pasar, istri Calon Presiden (Capres) RI 2024 Ganjar Pranowo itu pun langsung berjoget bareng mengikuti irama para emak bernyanyi.

Pantauan MNC Portal Indonesia, Atikoh tiba di lokasi pukul 09.47 WIB. Masyarakat langsung berkerumun memburu sapa pada istri Ganjar Pranowo itu. Keamanan pun sampai lewalahan menghadapi antusias warga yang ingin bertemu Atikoh.

"Bu Ganjar, salam kenal bu. Selamat datang di Pasar Pagotan," teriak para warga.

Usai menyapa warga, Atikoh langsung masuk ke dalam pasar. Satu persatu kios disambangi Atikoh. Sambil berbincang, Atikoh pun melarisi dagangan di pasar itu. Yel-yel Atikoh Wae pun tetap dilantunkan emak-emak yang menunggu Atikoh di luar pasar.

Salah satu pedagang yang dilarisi Atikoh adalah pedagang tahu tempe bernama Sumarsih. Kepada Atikoh, Ia mengaku terjadi kenaikan harga tahu-tempe.

"Biasanya 2 harganya Rp2.500, sekarang 2 Rp3000, udah sejak bulan kemarin," kata Sumarsih.