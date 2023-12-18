Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Menganyam Besek, Siti Atikoh Tekankan Pentingnya Peran Ibu untuk Ekonomi Keluarga

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |19:18 WIB
Menganyam Besek, Siti Atikoh Tekankan Pentingnya Peran Ibu untuk Ekonomi Keluarga
Siti Atikoh menganyam besek bareng ibu-ibu di Trenggalek. (Dok TPN)
A
A
A

TRENGGALEK - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, melanjutkan safari politik ke Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Senin (18/3/2023) sore. Siti Atikoh mendatangi kelompok perempuan pengrajin bambu berjumlah 300 orang di Desa Winong.

Saat tiba di lokasi, Atikoh serta rombongan disambut Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dan sang istri Novita Hardini. Tidak hanya itu, sejumlah warga turut berbaris di depan rumah menyambut kedatangan Siti Atikoh. Mereka sangat antusias untuk bersalaman dan foto bersama dengan Siti Atikoh.

Setelah selesai beramah-tamah dengan warga, Siti Atikoh langsung mendatangi ibu-ibu pengrajut. Ia langsung duduk di atas tikar bergabung dengan ibu-ibu yang sedang menganyam.

Para ibu yang duduk langsung menyambut Siti Atikoh. Kemudian Atikoh diberikan potongan bambu kering untuk ikut menganyam besek. Tanpa ragu, perempuan kelahiran Purbalingga itu langsung menganyam.

Tampak seorang ibu memberikan arahan kepada Atikoh agar anyaman bambu bisa membentuk dasar besek. Atikoh tampak tekun mengikuti arahan tersebut.

Sambil menganyam, Atikoh berdiskusi dengan ibu-ibu pengrajin.

Setelah selesai menganyam, Atikoh menyampaikan ibu-ibu pengrajin ini sangat luar biasa. Dia juga memuji Novita, istri bupati Trenggalek, yang aktif membina kelompok pengrajin ini.

"Saya mengamati Mbak Novita keberpihakannya kepada wanita luar biasa sekali. Kinerjanya secantik orangnya," kata Atikoh.

Ia menilai kelompok ini mendapat pelatihan sehingga mampu melakukan penjualan. Meski demikian, Atikoh meminta para ibu agar menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain.

"Biar nanti kerjanya tambah cepat," ucap Atikoh.

Ia menyampaikan para pengrajin ini bisa memproduksi empat kodi besek setiap minggu. Dia juga menyerap aspirasi bahwa para pengrajin ketika menjual hasil produknya dibeli dengan harga yang stabil.

