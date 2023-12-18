Advertisement
HOME NEWS JATIM

Siti Atikoh : Ganjar-Mahfud Akan Berjuang dan Menangis Bersama Rakyat

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |19:58 WIB
Siti Atikoh : Ganjar-Mahfud Akan Berjuang dan Menangis Bersama Rakyat
Siti Atikoh Ganjar. (Ist)
A
A
A

PONOROGO - Dalam safari politik di Ponorogo, Jawa Timur, Siti Atikoh menyampaikan pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan berjuang dan menangis bersama rakyat.

Hal ini disampaikan Siti Atikoh dalam acara jumpa warga di Lapangan Arjowinangun, Ponorogo, Jawa Timur, Senin (18/12/2023).

“Insya Allah apabila kita kompak, kita bergandengan tangan, insya Allah nanti di tahun 2024 kita bisa berjaya ya bapak, ibu,” ucap Siti Atikoh.

“Presiden dan wakil presiden yang insya Allah akan berjuang bersama, berjalan bersama dan ketika masyarakat itu ada yang menangis, kita ikut menangis bersama,” katanya yang disambut meriah.

Ia melanjutkan, hal ini menandakan Ganjar-Mahfud benar-benar ikut memperjuangkan nasib bapak-ibu semua. Tidak hanya ikut berempati, tetapi bersama-sama mengatasi masalah yang ada.

Tidak hanya itu, dalam kesempatan ini, Siti Atikoh menyampaikan,Ganjar Pranowo yang tidak dapat hadir ke Ponorogo menitip salam lewat dirinya.

“Mas Ganjar-nya lagi ke Wonosobo. Mas Ganjar juga cinta banget sama masyarakat di Ponorogo. Berkali-kali ke sini sudah silaturahmi dengan bapak, ibu semua,” kata Atikoh.

