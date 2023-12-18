Advertisement
INDEKS
HOME NEWS JATIM

Lesehan Bareng Warga Trenggalek, Siti Atikoh Senang Ada Pemberdayaan Perempuan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |21:24 WIB
Lesehan Bareng Warga Trenggalek, Siti Atikoh Senang Ada Pemberdayaan Perempuan
Siti Atikoh lesehan bareng warga Trenggalek. (Ist)
A
A
A

 

TRENGGALEK - Siti Atikoh Ganjar disambut Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin dan istrinya, Novita Hardini untuk menemui warga yang sedang membuat besek di Desa Winong, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Senin (18/12/2023).

Para ibu-ibu ini seketika heboh mengetahui kedatangan Siti Atikoh. Mereka bahkan telah memadati sepanjang Jalan Winong untuk menyambut kedatangannya. Mas Ipin kemudian langsung memperkenalkan Atikoh kepada para Ibu-ibu di tempat tersebut.

Usai dikenalkan, Mas Ipin lantas membawa Atikoh bertemu pengrajin besek. Kemudian, Atikoh mengiyakan saat Mas Ipin dan Novita kompak menawarinya belajar membuat besek bersama ibu-ibu Winong.

Atikoh mengungkapkan kesenangannya, dengan pemberdayaan perempuan yang diterapkan di Winong. Ia berharap, pelatihan dan pembinaan untuk berwirausaha dapat terus dilakukan. Sehingga selain berdaya, perempuan bisa mandiri dan tidak lagi berkeinginan kerja ke luar negeri.

"Di sini (Trenggalek) bagus sekali pemberdayaan perempuannya, apalagi terbukti menurunkan signifikan perempuan jadi TKI," kata istri Ganjar Pranowo Ini.

Atikoh langsung duduk lesehan beralaskan tikar bersama ibu-ibu lainnya. Di tengah-tengah mereka, terdapat tumpukan bambu yang siap dianyam. Ibu-ibu pun dengan sabar menuntun Atikoh menganyam.

Halaman:
1 2
      
