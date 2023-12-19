Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Persahabatan Soekarno Jadi Mak Comblang Istimewa demi Mohammad Hatta Lepas Masa Lajang

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |07:40 WIB
Ilustrasi persahabatan Soekarno (Foto: Istimewa)
Ilustrasi persahabatan Soekarno (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Kisah persahabatan Soekarno jadi mak comblang istimewa demi Mohammad Hatta lepas masa lejang menarik untuk dikulik. Soekarno bahkan rela datang tengah malam ke rumah sang gadis memintakan restu untuk sahabatnya itu.

Sebelumnya Soekarno memahami ikrar Hatta untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia tercapai pada 17 Agustus 1945, Buang Hatta tidak kunjung menikah. Soekarno merasa perlu mencari pasangan yang ideal untuk sahabatnya itu supaya tidak menjalani hidupnya sendirian.

Terlebih, usia Hatta sudah menginjak 43 tahun. Soekarno menyatakan siap jadi mak comblang istimewa demi Mohammad Hatta lepas masa lejang. Bapak proklamasi itu kemudian bertanya kepada Hatta terkait gadis idamannya.

Ternyata pujaan hati Mohammad Hatta adalah seorang gadis yang ia temui ketika berkunjung ke Institut Pasteur Bandung. Akan tetapi, Hatta tidak mengetahui nama gadis cantik itu.

“Seorang gadis yang kita jumpai waktu kita berkunjung ke Institut Pasteur Bandung. Dia begini, begitu…. tapi saya belum tahu namanya.” jelas Mohammad Hatta kepada Soekarno.

