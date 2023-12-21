Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bagaimana Propaganda Kapal Pesiar Mewah yang Diduga Dibeli Zelensky Pengaruhi Perdebatan AS Soal Bantuan Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |17:23 WIB
Bagaimana Propaganda Kapal Pesiar Mewah yang Diduga Dibeli Zelensky Pengaruhi Perdebatan AS Soal Bantuan Ukraina
Bagaimana propaganda kapal pesiar mewah yang diduga dibeli Zelensky pengaruhi perdebatan bantuan AS ke Ukraina (Foto: Behnemar)
RUSIA – Sebuah situs web yang didirikan oleh mantan Marinir Amerika Serikat (AS) yang kini tinggal di Rusia telah memicu rumor bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeli dua kapal pesiar mewah dengan uang bantuan dari AS.

Meskipun ada klaim jika berita itu palsu atau hoaks, namun disinformasi tersebut berhasil menarik perhatian banyak orang. Informasi ini viral secara online dan digaungkan oleh anggota Kongres AS yang mengambil keputusan penting mengenai pengeluaran militer.

Itu adalah pernyataan yang luar biasa. Dengan menggunakan dua penasihat sebagai wakilnya, Zelensky membayar USD75 juta untuk dua kapal pesiar.

Namun bukan hanya pemerintah Ukraina yang dengan tegas membantah cerita tersebut, kedua kapal tersebut bahkan belum terjual.

Meski tidak benar, cerita tersebut sampai ke anggota Kongres AS, di mana para pemimpinnya mengatakan keputusan apa pun mengenai bantuan lebih lanjut ke Ukraina akan ditunda hingga tahun depan.

Beberapa sangat menentang dukungan lebih lanjut.

Di X, sebelumnya Twitter, anggota Kongres dari Partai Republik Marjorie Taylor Greene menulis pendapatnya.

"Siapa pun yang memilih untuk mendanai Ukraina mendanai skema uang paling korup dalam perang asing mana pun dalam sejarah negara kita,” cuitnya.

Dia menghubungkan dengan cerita yang berisi rumor kapal pesiar.

Tom Tillis, seorang Senator Partai Republik dan pendukung bantuan militer ke Ukraina, berbicara kepada CNN tak lama setelah para senator mengadakan pertemuan tertutup dengan Zelensky pekan lalu.

