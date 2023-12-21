Profil Israel Combat Engineering Corps, Satuan Tentara Benjamin Needham yang Tewas di Gaza

ISRAEL - Israel Combat Engineering Corps, atau dalam Bahasa Indonesia disebut Korps Teknik Tempur, merupakan bagian dari korps teknik infanteri Israel Defense Forse (IDF), atau dikenal sebagai Pasukan Pertahanan Israel.

Mengutip Wikipedia, korps ini dibentuk dari unit sabotese Palmach dan unit operator traktor perang Palestina pada 1946-1949. Pada tahun pertama, mereka merekrut tentara dari orang-orang Yahudi yang pernah bertugas di Insinyur Kerajaan Inggris.

Korps ini berperan dalam mobilitas, penerobosan jalan, pertahanan dan benteng, pemberantasan mobilitas pasukan musuh, konstruksi, dan penghancuran di bawah tembakan, sabotase, bahan peledak, penjinak bom, penangkal senjata pemusnah massal (NBC) dan misi teknik khusus.

Dilansir Tzevet Mikey, mereka menjalani pelatihan dasar teknik tempur, yang berfokus apada berbagai pelatihan bahan peledak.

Pada intinya, salah satu tujuan KorpsTeknik Tempur yakni untuk melawan bahan peledak, mengatasi jebakan dan rintangan musuh. Hal ini memudahkan IDF dalam penyelesaian misi.

Menurut Action On Armed Violence, Sayeret Yahalom atau Unit Teknik Operasi Khusus adalah pasukan khusus yang menjadi unit paling elit di IDF. Tujuannya unit ini yakni melakukan operasi manuver dengan senjata berbahaya, teknik pengintaian, dan menangani ancaman terowongan dan tempat persembunyian, dengan teknologi terbaik.