HOME NEWS INTERNATIONAL

Starbucks Serukan Perdamaian dan Salahkan Representasi yang Keliru Imbas Protes Perang Israel-Hamas

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |19:28 WIB
Starbucks Serukan Perdamaian dan Salahkan Representasi yang Keliru Imbas Protes Perang Israel-Hamas
Starbucks serukan perdamaian dan salahkan representasi yang keliru imbas protes Israel-Hamas di Gaza (Foto: BBC)
NEW YORK Starbucks telah menerbitkan surat yang menyerukan perdamaian dan menyalahkan "representasi yang keliru" atas pandangannya atas vandalisme terhadap toko-tokonya.  

Pesan dari bos Starbuck, Laxman Narasimhan ini muncul ketika perusahaan raksasa kopi itu bergulat dengan protes dan kampanye boikot di media sosial (medsos) yang terkait dengan perang Israel-Hamas di Gaza dan perselisihan serikat pekerja di Amerika Serikat (AS).

Dalam surat kepada stafnya, yang diposting di situs web perusahaan tersebut, Narasimhan tidak menyebutkan Timur Tengah secara eksplisit namun mengatakan bahwa “konflik di banyak wilayah” telah memicu kekerasan, kebencian, kebohongan dan ucapan yang mempersenjatai, yang semuanya kami kutuk.

"Kota-kota di seluruh dunia - termasuk di sini di Amerika Utara - mengalami peningkatan protes. Banyak toko kami mengalami insiden vandalisme. Kami melihat para pengunjuk rasa dipengaruhi oleh representasi keliru di media sosial tentang apa yang kami perjuangkan," katanya.

“Sikap kami jelas. Kami membela kemanusiaan,” tegasnya.

Starbucks terlibat dalam perdebatan mengenai Timur Tengah ketika serikat pekerja yang bekerja untuk mengatur barista di AS mengunggah pesan di media sosial yang menyatakan "solidaritas" dengan Palestina tak lama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.

