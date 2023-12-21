Hadiri Reverie Santri 2023, Yenny Wahid: Pilih Pemimpin yang Bisa Perbaiki Nasib Bangsa

SURABAYA - Putri Presiden Indonesia ke-4, KH. Abdurahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menghadiri Reverie Santri 2023 dengan tajuk 'Santri Penentu Arah Bangsa' yang digelar di Kota Surabaya Jawa Timur, Rabu (20/12).

Dalam kesempatan ini, Yenny mengatakan bahwa santri merupakan penentu arah bangsa. Sebab, dengan adanya bonus demografi di Indonesia di mana anak-anak muda memiliki jumlah terbanyak penduduk di Indonesia saat ini atau sekitar hampir 60 persen.

"Artinya berusia di bawah 40 tahun. Merekalah yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depan. Merekalah yang akan menentukan apakah Indonesia berhasil untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045," katanya.

BACA JUGA:

Yenny mengatakan saat ini Indonesia masuk dalam 16 negara terkaya di dunia. Pada tahun 2045 nanti diprediksi akan menjadi negara ke-5 terkaya di dunia. Menurutnya, proyeksi tersebut berdasarkan data dari semua hal yang berkait seperti kondisi demografi, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, kondisi alami, dan kekayaan alam.

"Ini semua diolah datanya menggunakan super komputer memakai analisi data. Jadilah proyeksi dikatakan Indonesia menjadi negara kelima terkaya di dunia," jelasnya.

Direktur Wahid Foundation ini mngungkapkan bahwa meski masuk dalam 16 negara terkaya di dunia, namun kekayaannya tidak dirasakan masyarakat, salah satu penyebabnya karena korupsi di Indonesia masih marak.

BACA JUGA:

"Indeks korupsi kita masih sangat mengakhawatirkan, bahkan turun sekarang. Ini yang membuat kesejahteraan tidak bisa merata. Pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah melarat. Itu yang dirasakan rakyat," ungkapnya.

Dengan demikian, katanya, pemuda terutama santri menjadi penentu arah bangsa, terlebih dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi momentum pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih pemimpin atau Presiden dan Wakil Presiden.