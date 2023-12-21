Doa Bersama di Jatim, Atikoh Ganjar Ajak Emak-Emak Jaga Persatuan dan Kesatuan

SURABAYA - Istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh menghadiri doa bersama ribuan emak-emak se-Jawa Timur, Rabu 20 Desember 2023 malam. Doa bersama ini menjadi penutup rangkaian kegiatan di Jawa Timur selama beberapa hari ini.

Atikoh mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya ibu-ibu hebat yang telah menyuportnya. "Terima kasih ibu-ibu disini mau bersama mendoakan bangsa dan negara ini,” kata Atikoh di DBL Arena, Surabaya.

Dia menyerukan agar emak-emak menjaga persatuan dan kesatuan agar cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 tidak ternodai dengan korupsi dan hilangnya demokrasi.

Mengenakan pakaian putih dengan kerudung pink, Atikoh menyebut segala aspek harus terjangkau kebijakan. Misalnya, pesantren yang masuk visi-misi paslon Ganjar-Mahfud.

“Visi misi Ganjar-Mahfud itu salah satunya beasiswa yang dioptimalkan dan bagaimana pesantren itu bisa profesional. Selain ilmu agama juga ilmu profesionalitas nya agar bisa bersaing di dunia kerja,” ungkapnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Yenny Wahid. Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wachid ini menyebut masa depan bangsa di tangan rakyat.