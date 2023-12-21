Jual Istri Rp200 Ribu untuk Layanan Threesome, Pelaku: Saya Menyesal, Saya Ikut Main

MALANG - Pria penjual es degan di Malang hanya bisa tertunduk lesu usai tertangkap basah menjual istrinya untuk layanan seksual threesome. Pria bernama Munif Efendi (43) warga Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, ini pun harus berurusan dengan Satreskrim Polres Malang.

Munif Efendi, tersangka penyedia layanan seksual threesome mengaku menyesal telah menawarkan istirnya untuk layanan threesome dengan pria lain. Ia sendiri bahkan yang memiliki inisiatif dan menawarkan istri cantiknya ke pria lain melalui unggahan di grup Facebook 'Fantasi Pasutri Threesome’.

"Saya menyesal pak. Saya ikut main," ucap Munif saat rilis di Mapolres Malang, pada Kamis pagi (21/12/2023).

Munif sudah empat kali menjual istrinya untuk layanan seksual. Harganya bervariasi mulai dari Rp200 ribu hingga Rp800. Tiga kali ulahnya dilakukan di sebuah hotel di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pada Januari dan dua kali di bulan November 2023 lalu.

"(Istrinya dijual threesome) empat kali, (harganya) kadang 200 (ribu), 300 (ribu), 500 (ribu), terakhir 800 (ribu), uang untuk kebutuhan sehari-hari, (profesi saya) jual es degan," ujar Munif.

Sementara itu, KBO Satreskrim Polres Malang Iptu Ahmad Taufik menuturkan, berdasarkan hasil interogasi dan pemeriksaan kepada tersangka dan korban atas nama PS (37), tindakan itu dilakukan karena terdesak kebutuhan hidup. Tetapi pihaknya memastikan tidak ada paksaan atau tekanan dari tersangka ke istrinya.

"Berdasarkan dari pemeriksaan awal dari faktor ekonomi. Tidak ada paksaan mungkin atas bujuk rayu tersangka melakukan hal itu," ucap Ahmad Taufik.

Taufik juga menambahkan masih akan mendalami mengenai adanya dugaan kelainan seksual yang dialami Munif, karena tega menjual istrinya sendiri dan mengajak berhubungan suami istri dengan pria lain bersama tersangka. Sementara grup Facebook tempat tersangka menggunggah penawaran tersebut diketahui dikelola oleh Munif.

"(Grup Facebook itu anggotanya juga threesome) Tidak, ini menawarkan saja, jadi (grup Facebook) yang dikelola oleh tersangka sendiri, (dugaan kelainan seksual ke tersangka) kita belum mendalami sejauh itu," bebernya.