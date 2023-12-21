Diskusi Bareng Anak Muda Bandung, Alam Ganjar Berbagi Kisah Inspiratif

BANDUNG - Sandi Uno for Better Nation (Sandination) Bandung Raya mengadakan acara Intimate Gathering bersama putra Capres Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Alam Ganajar merupakan seorang tokoh inspiratif di kalangan anak muda.

Acara ini bertujuan untuk memperkuat jaringan dan memberikan platform inspiratif melalui diskusi santai dan berbobot. Kegiatan berlangsung di Armor Genuine Urban Forest, Jl. Leuwi Panjang No 86, Situsaeur, Kota Bandung, Jawa Barat, dan dihadiri ratusan anak muda yang siap menjadi pemimpin masa depan.

Sebagai Ketua Sandination Youth Ambassador Jawa Barat, Irvan Fadhilah menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang diskusi santai dan inspiratif bagi anak muda.

"Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan sharing inspiratif dari Alam Ganjar dan juga menjalin networking antar anak muda," kata Irvan Fadhilah, Ketua Sandination Youth Ambassador Jawa Barat, Rabu (20/12/2023).

Pada kegiatan tersebut, Alam sebagai anak dari Ganjar Pranowo itu juga membagikan pengalaman roadshow-nya dan kisah inspiratifnya kepada anak-anak muda. Dari perjalanan ke berbagai kota hingga menjadi pemuda berprestasi, Alam Ganjar mengajak peserta untuk tetap aktif, kreatif, dan menghargai peran orang tua dalam perencanaan karir.

"Beliau menyampaikan berbagai kisah inspiratif yang dia dapatkan, menjadi pemuda yang berprestasi dan juga sharing mengenai bagaimana anak muda harus tetap produktif dan kreatif, serta peran orang tua yang sangat mensupport dalam perencanaan karirnya," ungkap Irvan.

Sandination menyatakan harapannya bahwa gathering ini akan menanamkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan di kalangan anak muda.