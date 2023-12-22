Gelar Sembako Murah di Cempaka Baru, Hary Tanoe: Beri Kepercayaan Untuk Caleg Kami Bawa Indonesia Sejahtera

JAKARTA - Ratusan hingga seribu lebih warga berduyun-duyun datang dalam kegiatan Bakti Sosial berupa pengobatan gratis dan sembako murah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Balai Warga RW06 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat (22/12/2023).

Sejak siang hingga sore, ratusan warga terus berduyun-duyun mendatangi Balai Warga untuk mendapatkan layanan kesehatan serta mendapatkan minyak goreng murah Rp 5 ribu per liter.

"Bapak ibu sekalian yang saya banggakan. Saya senang berada disini. Dalam kegiatan pak Nasirman sebagai Caleg DPRD DKI dan caleg lainnya. Kenapa harus memilih? Karena kami ingin melayani untuk kesejahteraan rakyat," ujar Hary Tanoesoedibjo.

Sebagai orang yang sudah mendapatkan banyak berkat dan kebaikan, Hary Tanoesoedibjo mengaku ingin menyalurkan berkat dan menjadi berkat bagi orang lain dengan melayani masyarakat.

"Sudah banyak diberikan berkat, maka sudah gilirannya melayani masyarakat. Khususnya masyarakat yang membutuhkan. Kenapa saya terjun ke partai politik? Karena parpol yang menciptakan anggota duduknya di DPR RI dan di DPRD. Tugas mereka membuat peraturan, membuat anggaran. Kalau pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, arahnya membuat kebijakan," kata Hary Tanoe.

Ia mengaku sudah menugaskan kepada seluruh para Calon Legislatif (Caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk terus turun ke masyarakat dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk kesejahteraan Indonesia.

"Kemudian pak Nasirman (Caleg DPRD Provinsi Dapil 1 DKI Jakarta), jika mereka terpilih harus membuat kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan," papar Hary Tanoesoedibjo

Hary Tanoesoedibjo meminta masyarakat memberikan kepercayaan bagi Partai Perindo dan para caleg Partai Perindo yang akan berkontestasi dalam Pemilu Legislatif 2024.