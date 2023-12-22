Kunjungi Probolinggo, Yenny Wahid Coba Gaet Suara Massa Mengambang Muslimah 40 Tahunan

PROBOLINGGO - Tim Penasihat TPN Capres-Cawapres Ganjar – Mahfud MD, Yenny Wahid akan memaksimalkan suara muslim perempuan yang masih mengambang dan cukup besar. Memanfaatkan kedekatan sosiologi ada harapan besar massa mengambang ini akan memilih Paslon nomor urut 3.

Hal ini dilakukan Yenny di sela-sela silaturahmi ke Pondok Pesantren Nurul Qodim Paiton Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (21/12/2023), sore.

Kedatangan puttri Gus Dur sekaligus tim penasihat TPN Ganjar-Mahfud ini selain silaturahmi dan juga memberikan wawasan kebangsaan kepada santri wati Pondok Nurul Qodim.

Yenni Wahid menyebut, saat ini progres suara Capres nomor urut 3 ini cukup baik, apalagi basis partai merah cukup kuat di berbagai wilayah.

Hanya saja berdasarkan survei, massa islam di usia 40 ke atas khususnya perempuan yang masih mengambang dan belum menentukan pilihan. Prosentase massa mengambang yang cukup besar dan ini menjadi rebutan tiga pasangan calon prsiden.

"Yang menjadi swing voteers itu kan massa islam, salah satu tugas saya adalah untuk menarik suara islam, terutama kaum peremuan. Ini besar, 28% dan jadi rebutan," kata Yenny Wahid.