Operasi Militer Israel di Gaza Termasuk yang Paling Menghancurkan dalam Sejarah

YERUSALEM - Operasi militer Israel di Gaza kini termasuk di antara yang paling menghancurkan dan paling banyak menewaskan korban dalam sejarah, menurut para pakar.

Hanya dalam dua bulan, ofensif itu menimbulkan lebih banyak kerusakan dibandingkan dengan penghancuran Aleppo di Suriah antara 2012 dan 2016, Mariupol di Ukraina, atau secara proporsional, pengeboman Jerman oleh Sekutu dalam Perang Dunia II. Ofensif ini juga telah menewaskan lebih banyak warga sipil daripada yang ditimbulkan oleh koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) dalam kampanye tiga tahunnya melawan ISIS.

Militer Israel tidak berbicara banyak mengenai jenis bom dan artileri yang digunakannya di Gaza. Tetapi dari pecahan ledakan yang ditemukan di lokasi dan analisis terhadap rekaman serangan, para pakar yakin bahwa sebagian besar dari bom yang dijatuhkan di wilayah kantong yang terkepung itu adalah buatan AS. Mereka mengatakan senjata itu mencakup “penghancur bunker” seberat 900 kilogram yang telah menewaskan ratusan orang di daerah-daerah yang padat penduduknya.

Dengan warga Palestina yang terbunuh di Gaza mencapai lebih dari 20 ribu orang, masyarakat internasional menyaksikan gencatan senjata. Israel bertekad untuk terus maju, dengan mengatakan keinginannya untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas setelah serangannya pada 7 Oktober lalu di Israel Selatan yang menewaskan 1.200 orang. Hamas juga menyandera 240 orang lainnya.