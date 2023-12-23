Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Operasi Militer Israel di Gaza Termasuk yang Paling Menghancurkan dalam Sejarah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |10:24 WIB
Operasi Militer Israel di Gaza Termasuk yang Paling Menghancurkan dalam Sejarah
Foto: Reuters.
A
A
A

YERUSALEM - Operasi militer Israel di Gaza kini termasuk di antara yang paling menghancurkan dan paling banyak menewaskan korban dalam sejarah, menurut para pakar.

Hanya dalam dua bulan, ofensif itu menimbulkan lebih banyak kerusakan dibandingkan dengan penghancuran Aleppo di Suriah antara 2012 dan 2016, Mariupol di Ukraina, atau secara proporsional, pengeboman Jerman oleh Sekutu dalam Perang Dunia II. Ofensif ini juga telah menewaskan lebih banyak warga sipil daripada yang ditimbulkan oleh koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) dalam kampanye tiga tahunnya melawan ISIS. 

Militer Israel tidak berbicara banyak mengenai jenis bom dan artileri yang digunakannya di Gaza. Tetapi dari pecahan ledakan yang ditemukan di lokasi dan analisis terhadap rekaman serangan, para pakar yakin bahwa sebagian besar dari bom yang dijatuhkan di wilayah kantong yang terkepung itu adalah buatan AS. Mereka mengatakan senjata itu mencakup “penghancur bunker” seberat 900 kilogram yang telah menewaskan ratusan orang di daerah-daerah yang padat penduduknya.

Dengan warga Palestina yang terbunuh di Gaza mencapai lebih dari 20 ribu orang, masyarakat internasional menyaksikan gencatan senjata. Israel bertekad untuk terus maju, dengan mengatakan keinginannya untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas setelah serangannya pada 7 Oktober lalu di Israel Selatan yang menewaskan 1.200 orang. Hamas juga menyandera 240 orang lainnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement