INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Eks PM Israel Serukan Penggulingan Benjamin Netanyahu

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |12:14 WIB
Eks PM Israel Serukan Penggulingan Benjamin Netanyahu
Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak. (Foto: Reuters)
A
A
A

TEL AVIV - Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak kembali melontarkan kritik keras terhadap petahanan Benjamin Netanyahu. Dalam sebuah wawancara Barak menggambarkan Netanyahu sebagai orang yang “tidak dapat dipercaya” dan mengatakan bahwa dia “hanya peduli pada kepentingannya sendiri”.

Dalam sebuah wawancara dengan Radio Ibrani kemarin, Barak mengomentari kritik Netanyahu terhadap Perjanjian Oslo, dan peringatannya terhadap pembentukan Negara Palestina, dengan mengatakan: “Netanyahu mencoba mengintimidasi Israel dengan perjanjian yang ditandatangani 30 tahun lalu dan dia secara pribadi berpartisipasi dalam penerapannya, mencoba meyakinkan mereka bahwa dialah satu-satunya pahlawan yang mampu menyelamatkan mereka dari bahaya.”

“Netanyahu memimpin Titanic Israel, dan menenggelamkan kami saat kami berada di dalamnya, dan sekarang dia menuntut untuk meletakkan tangannya di kemudi kapal penggantinya,” tambahnya sebagaimana dilansir dari Middle East Monitor.

“Kita harus melengserkannya sekarang, karena dia adalah beban dan bahaya yang mengancam Israel.”

Popularitas Netanyahu di kalangan Yahudi Israel berada pada titik terendah dan baik lawan-lawannya maupun sekutu tradisionalnya menyerukan agar dia mengundurkan diri setelah perang saat ini berakhir.

(Rahman Asmardika)

      
