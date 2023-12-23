Kecelakaan Tunggal, Truk Terguling di Dlingo Bantul, Sopir Patah Tulang

BANTUL - Kecelakaan tunggal mengakibatkan korban luka terjadi di Jalan Imogiri-Dlingo tepatnya di Dusun Seropan III, Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Bantul pada Jumat (22/12/2023). Akibat kecelakaan ini, pengemudi dilaporkan mengalami luka dan patah tulang kaki kanan.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana menjelaskan, kronologi kecelakaan bermula saat dengan Nopol L 9929 AC yang dikemudikan oleh Wagiyo (55) warga Gresik, Jawa Timur melaju dari arah barat menuju timur sekira pukul 12.30 WIB.

"Mobil dari arah Imogiri hendak ke Gunungkidul lewat jalur Dlingo," kata Jeffry, Jumat (22/12/2023).

Namun, sesampainya di lokasi kejadian, truk bermuatan pupuk cair seberat 5 ton itu mengalami rem blong saat melewati jalan yang menurun. Ketika itu, sopir sempat akan memindahkan persneling dua ke satu tetapi laju kendaraan tidak bisa dikendalikan saat posisi persneling netral.

"Laju mobil semakin kencang, kemudian sopir banting stir ke arah kanan. Kemudian menabrak pembatas jalan dan tiang telepon sebelum akhirnya terguling," bebernya.

Selain karena kondisi mobil, Jeffry menyebut bahwa sopir juga tidak hafal medan jalan yang dilaluinya. Wagiyo memilih jalur tersebut karena untuk memotong jarak tempuh menuju Gunungkidul.