Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kecelakaan Tunggal, Truk Terguling di Dlingo Bantul, Sopir Patah Tulang

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |03:01 WIB
Kecelakaan Tunggal, Truk Terguling di Dlingo Bantul, Sopir Patah Tulang
Truk terguling di Bantul/Foto: Polisi
A
A
A

 

BANTUL - Kecelakaan tunggal mengakibatkan korban luka terjadi di Jalan Imogiri-Dlingo tepatnya di Dusun Seropan III, Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Bantul pada Jumat (22/12/2023). Akibat kecelakaan ini, pengemudi dilaporkan mengalami luka dan patah tulang kaki kanan.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana menjelaskan, kronologi kecelakaan bermula saat dengan Nopol L 9929 AC yang dikemudikan oleh Wagiyo (55) warga Gresik, Jawa Timur melaju dari arah barat menuju timur sekira pukul 12.30 WIB.

 BACA JUGA:

"Mobil dari arah Imogiri hendak ke Gunungkidul lewat jalur Dlingo," kata Jeffry, Jumat (22/12/2023).

Namun, sesampainya di lokasi kejadian, truk bermuatan pupuk cair seberat 5 ton itu mengalami rem blong saat melewati jalan yang menurun. Ketika itu, sopir sempat akan memindahkan persneling dua ke satu tetapi laju kendaraan tidak bisa dikendalikan saat posisi persneling netral.

 BACA JUGA:

"Laju mobil semakin kencang, kemudian sopir banting stir ke arah kanan. Kemudian menabrak pembatas jalan dan tiang telepon sebelum akhirnya terguling," bebernya.

Selain karena kondisi mobil, Jeffry menyebut bahwa sopir juga tidak hafal medan jalan yang dilaluinya. Wagiyo memilih jalur tersebut karena untuk memotong jarak tempuh menuju Gunungkidul.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193056/kecelakaan-gxJe_large.jpg
Sopir Teledor, Mobil Sedan Tabrak Transjakarta di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759/kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192702/atlet-gbjy_large.jpg
Tragis, 2 Atlet Terjun Payung Tewas Jatuh dari Ketinggian 10.000 Kaki di Pangandaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520/anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement