Sholawat Persatuan Indonesia di Probolinggo, Hary Tanoe: Semua Bisa Bersatu, Adem

PROBOLINGGO - MNC Group menggelar sholawat bertajuk Sholawat Persatuan Indonesia yang digelar di Probolinggo, Jawa Timur. Sholawatan ini digelar sebagai upaya membuat situasi damai di masyarakat di tengah tahun Pemilu 2024.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan, gelaran sholawatan baru kali pertama digelar MNC Group di Probolinggo. Sebelum di Probolinggo, sholawat digelar di beberapa daerah dan terakhir di Sidoarjo pada Desember 2024.

Hary Tanoesoedibjo menyebut, sholawat persatuan Indonesia yang digelar di Probolinggo kali ini tidak kalah meriah saat digelar di Sidoarjo awal bulan lalu. Ucapan banyak terima kasih disampaikan atas kehadiran masyarakat hingga acara berlangsung meriah.

"Temanya adalah Sholawatan Persatuan Indonesia. Kenapa karena melalui sholawatan begini kita boleh beda. Mungkin dulu 2019 nyoblos partai a b c atau nanti ya kan. Tapi begitu selawatan semua bisa satu adem tenang," kata Hary Tanoesoedibjo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Perindo, Sabtu (23/12/2023).

BACA JUGA: Hary Tanoe Disambut Hangat Warga Ciputat Timur di Acara Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis

Pasa kesempatan itu juga Hary Tanoesoedibjo juga mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pemilu 2024. Di hadapan Mahfud, Hary Tanoesoedibjo menegaskan, Mahfud adalah wakil presiden yang dapat memperjuangan rakyat Indonesia.