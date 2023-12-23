Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahfud MD Ungkap Ayah Hary Tanoe Teman Seperjuangan Gus Dur

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |23:31 WIB
Mahfud MD Ungkap Ayah Hary Tanoe Teman Seperjuangan Gus Dur
Mahfud MD ungkap ayah Hary Tanoe teman seperjuangan Gus Dur. (MPI)
A
A
A

PROBOLINGGO - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD, mengungkap sosok ayahanda Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

Hal ini diungkap Mahfud di hadapan ratusan warga yang mengadiri acara Sholawat Persatuan Indonesia' yang digelar di Lapangan Pajarakan, Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (23/12/2023) malam.

Awalnya, Mahfud mengaku memiliki hubungan batiniah dengan Hary Tanoesoedibjo. Mengapa tidak, dia mengaku mengenal betul dengan kiprah ayah dari Hary Tanoe.

"Kalau dengan hubungan batiniah kita, Bapak Hary Tanoesoedibjo ini adalah putranya Bapak Ahmad Tanoesoedibjo yang dulu mendirikan Masjid Cheng Ho yang sekarang sangat terkenal di Surabaya itu," kata Mahfud.

Halaman:
1 2
      
