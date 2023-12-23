Hary Tanoe Ajak Masyarakat Probolinggo Menangkan Ganjar-Mahfud MD

JAKARTA- Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, menegaskan calon wakil presiden Mahfud MD merupakan pejuang yang berani membela rakyat.

Ia mengatakan hal itu saat sholawat persatuan Indonesia yang digelar di Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (23/12/2023) malam.

Hary Tanoe mengajak masyarakat Probolinggo untuk memilih pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.

Awalnya Hary Tanoesoedibjo mengatakan Mahfud MD hadir di tengah gelombang umat Sholawatan Persatuan Indonesia. Kemudian Hary Tanoe menegaskan bahwa Mahfud MD merupakan pejuang rakyat dan harus dimenangkan dalam pemilu.

"Saya minta tolong, kalau Pak Mahfud berjuang untuk rakyat harus bisa jadi wakil presiden. Harus dijadikan dulu baru buat kita semua. Buat rakyat Probolinggo kabupaten maupun kota," kata Hary Tanoesoedibjo, Sabtu (23/12/2023).

Dia menilai, Mahfud MD merupakan sosok yang telah layak menjadi pemimpin Indonesia mendampingi Ganjar Pranowo. Mengutip dari pernyataan KH Aqil Siradj, sosok Mahfud MD telah memenuhi lima syarat calon pemimpin.

"Beliau bilang begini, 'saya rekomendasikan Pak Mahfud jadi Wapres RI Tahun 2024.' Bilang begitu beliau. Kenapa? 'karena memenuhi lima syarat sebagai pemimpin'," kata Hary mengikuti statemen Aqil Siradj.

Hary Tanoe, menyampaikan kelima syarat itu di antaranya pertama memiliki ilmu pengetahuannya tinggi. Syarat ini telah ada pada Mahfud yang mimiliki keilmuan akademis tinggi dan pengalaman yang luas.

"Pak Mahfud pernah menteri zaman Gud Dur. Waktu Gus Dur Presiden, Pak Mahfud sudah menteri, Menhan pernah, Menkumham pernah. Terus anggota DPR, pernah. Kemudian yang berikutnya pernah Ketua MK juga, nah sekarang Menko Polhukam," jelasnya.

"Jadi ilmu pengetahuan tinggi, baik akademis maupun secara pengalaman, riwayat hidup, pekerjaan," jelasnya.

Syarat kedua adil, syarat yang melekat pada Mahfud. Kemudian yang menjadi syarat ketiga adalah tidak tamak. Selama 20 tahun memiliki kedudukan tinggi dam akses kekuasaan yang besar Mahfud MD tetal memilih sedehana.