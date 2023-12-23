Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Program KTP Sakti Ganjar Pranowo Disambut Antusias oleh Warga Majalengka

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |21:37 WIB
Program KTP Sakti Ganjar Pranowo Disambut Antusias oleh Warga Majalengka
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

MAJALENGKA - Program KTP Sakti yang digagas oleh Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendapatkan respons positif dari masyarakat Majalengka, Jawa Barat.

Saat tiba di Majalengka, Ganjar langsung bertemu dengan tokoh masyarakat di Desa Putridalem, Kecamatan Jatitujuh, Majalengka, Sabtu (23/12/2023). Di sana, Ganjar pun menjelaskan bahwa KTP Sakti ini bisa memudahkan masyarakat.

“Kalo datanya bagus, satu data Indonesia bagus nanti digunakan untuk seluruh kebutuhan masyarakat maka insyallah tidak sulit,” kata Ganjar, Sabtu (23/12/2023).

Ganjar menjelaskan, KTP Sakti adalah salah satu program gerak cepat bagi masyarakat. Di mana, nantinya hanya dalam satu nomor induk kependudukan (NIK) masyarakat sudah bisa terdata, dalam kategori mendapatkan bantuan atau tidak.

Nantinya, KTP Sakti akan mengintegrasikan bantuan sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako, Kartu Tani, dan Kartu Nelayan.

“Kita kasih contoh itu alamat di sini, nama keluarga anaknya di sini. Bahkan ketahuan juga kerjanya apa,” jelas Ganjar.

“Kalau petani punya lahan atau penggarap, kalau ini penggarap ‘oh dia masuk kategori miskin atau tidak’, kalau miskin dapat bantuan. Jadi gak usah ribet,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
