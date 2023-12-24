Peringati Hari Ibu, Perindo Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bazaar Minyak Murah

Partai Perindo rayakan Hari Ibu (Foto: MPI)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) serta Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo menekankan pentingnya peran ibu.

Partai Perindo memberikan pelayanan pemeriksaan Kesehatan gratis dan bazaar minyak murah dalam peringatan Hari Ibu.

Hary Tanoesoedibjo pun mengucapkan Hari Ibu kepada perempuan di Indonesia.

“Memperingati Hari Ibu. Partai Perindo memberikan pelayanan pemeriksaan Kesehatan gratis dan bazaar minyak murah kepada masyarakat Kemayoran. Selamat Hari Ibu,” ujar HT pada laman Instagram miliknya.

(Fakhrizal Fakhri )