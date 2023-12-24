Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Murah, Caleg Partai Perindo Muhammad Sopiyan: Aksi Nyata!

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |14:06 WIB
Gelar Bazar Murah, Caleg Partai Perindo Muhammad Sopiyan: Aksi Nyata!
A
A
A

JAKARTA - Bazar Murah Partai Perindo menjadi saksi nyata partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Hal itu sebagaimana diungkapkan caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 5, Muhammad Sopiyan.

"Ini adalah suatu bagian rangkaian sosialisasi caleg Partai Perindo, tentu ini bagian dari aktualisasi implementasi visi misi partai yaitu pro terhadap rakyat kecil bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Sopiyan saat gelar Bazar Murah di Jalan Gendang, RT003/01, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (24/12/2023).

"Tentu kepedulian ini wujud aksi nyata bagi Partai Perindo, bagaimana Partai Perindo tidak hanya menaikkan kelas kecil menjadi produktif, tapi ini memberikan sebuah motivasi kepedulian untuk masyarakat kecil," sambungnya.

Sebelumnya, bazar murah yang diadakan caleg Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- pun diserbu masyarakat.

Mereka yang telah membawa kupon sudah berkumpul di lokasi meski acara belum dimulai. Keramaian makin terasa ketika Sopiyan secara simbolis membuka bazar murah dengan menyerahkan kepada tiga warga yang hadir.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
