Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Aksi Sosial Caleg Perindo Stefanie di Tangsel, Bagikan Sembako dan Cek Kesehatan Gratis

Hambali , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |16:06 WIB
Aksi Sosial Caleg Perindo Stefanie di Tangsel, Bagikan Sembako dan Cek Kesehatan Gratis
Caleg Perindo Stefanie Laurensia (Foto: MPI)
A
A
A

 

TANGSEL - Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Perindo, Stefanie Laurensia, mengikuti senam bersama warga di Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (24/12/23).

Kegiatan senam mengawali aksi sosial berupa pemberian Sembako dengan tebus murah dan pengecekan kesehatan gratis. Caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 3 itu pun langsung berinteraksi bersama warga di lokasi.

Sebelum acara dimulai, mars Lagu Perindo dikumandangkan mengiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam sambutan, Stefanie memastikan jika Partai Perindo konsisten membantu kesulitan yang dirasakan masyarakat kecil.

"Sekarang harga-harga Sembako naik, tentu kami langsung merasakan keresahan itu. Oleh karena itu, kami hadir di sini memberikan tebus murah minyak goreng guna meringankan beban masyarakat," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement