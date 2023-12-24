Aksi Sosial Caleg Perindo Stefanie di Tangsel, Bagikan Sembako dan Cek Kesehatan Gratis

TANGSEL - Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Perindo, Stefanie Laurensia, mengikuti senam bersama warga di Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (24/12/23).

Kegiatan senam mengawali aksi sosial berupa pemberian Sembako dengan tebus murah dan pengecekan kesehatan gratis. Caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 3 itu pun langsung berinteraksi bersama warga di lokasi.

Sebelum acara dimulai, mars Lagu Perindo dikumandangkan mengiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam sambutan, Stefanie memastikan jika Partai Perindo konsisten membantu kesulitan yang dirasakan masyarakat kecil.

"Sekarang harga-harga Sembako naik, tentu kami langsung merasakan keresahan itu. Oleh karena itu, kami hadir di sini memberikan tebus murah minyak goreng guna meringankan beban masyarakat," katanya.