Tahun 2023 Hampir Berakhir, Ramalan Peramal Buta Baba Vanga Ini Ternyata Jadi Kenyataan

PERAMAL buta Bulgaria Vangeliya Pandeva Gushterova, atau dikenal sebagai Baba Vanga, merupakan seorang mistikus yang memiliki banyak nubuat atau ramalan tentang masa depan. Beberapa di antara ramalan Baba Vanga, termasuk pembunuhan Indira Gandhi pada 1984 hingga terpilihnya seorang Afrika-Amerika sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44, telah menjadi kenyataan.

Wanita yang dijuluki 'Nostradamus dari Balkan' itu diyakini memiliki penglihatan yang sangat kuat sehingga 85 persennya diyakini benar. Peramal tersebut dikatakan mendapatkan kekuatannya setelah dia kehilangan penglihatannya saat badai mematikan ketika dia masih kecil.

Setelah Baba Vanga meninggal dunia, murid-murid setianya telah mengambil tanggung jawab untuk menyampaikan ramalannya, karena tidak ada catatan tertulis tentang ramalan tersebut. Baba Vanya ternyata membuat sejumlah ramalan tentang tahun 2023, dan tampaknya ada ramalannya yang menjadi kenyataan, sementara ada juga yang meleset, demikian dilansir dari Mirror.

Di antara ramalan Baba Vanga untuk tahun 2023 yang meleset adalah tentang bayi desainer, dimana dia meramalkan munculnya apa yang disebut "bayi rancangan" yang dibesarkan di laboratorium, dengan orang tua yang mampu memilih (dan menolak) ciri-ciri fisik mereka.

Pada Desember 2022, ahli bioteknologi Hashem Al-Ghaili merilis video berdurasi 8 menit yang menampilkan sebuah laboratorium yang konon mampu "menginkubasi hingga 30.000 bayi yang dibesarkan di laboratorium per tahun".