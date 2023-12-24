Iran Bantah Tuduhan AS Terkait Serangan Kapal Oleh Houthi di Laut Merah

TEHERAN - Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Sabtu (23/12/2023), membantah tuduhan Amerika Serikat (AS) bahwa Teheran terlibat dalam penyerangan kapal-kapal laut komersial oleh para pemberontak Yaman. Pemerintah Iran mengatakan kelompok pemberontak Yaman itu bertindak sendiri.

Para pemberontak Houthi di Yaman yang berpihak kepada Iran telah meluncurkan lebih dari 100 serangan pesawat nirawak dan misil yang menarget 10 kapal-kapal dagang di Laut Merah, menurut Pentagon. Penyerangan itu dilakukan sebagai aksi solidaritas terhadap rakyat Palestina di Gaza di mana Israel sedang berperang melawan Hamas.

Pada Jumat (22/12/2023), Gedung Putih merilis intelijen AS yang mengatakan Iran menyediakan drone, misil, dan intelijen taktis kepada Houthi, yang menguasai bagian-bagian luas Yaman, termasuk Sanaa, ibu kota negara itu.

"Perlawanan (Houthi) punya alatnya sendiri...dan bertindak sesuai keputusan dan kemampuannya," kata Ali Bagheri, Wakil Menteri Luar Negeri Iran sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

"Fakta bahwa negara-negara tertentu, seperti Amerika dan Israel, terkena serangan dari gerakan perlawanan... sama sekali tidak mempertanyakan realitas kekuatan perlawanan di kawasan," kata Bagheri kepada kantor berita Mehr.

Sebelumnya pada Sabtu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian mengatakan Washington pernah meminta Iran untuk menyarankan para pemberontah Houthi agar tidak bertindak untuk melawan kepentingan AS dan Israel di kawasan itu.