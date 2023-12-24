Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Bantah Tuduhan AS Terkait Serangan Kapal Oleh Houthi di Laut Merah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |17:19 WIB
Iran Bantah Tuduhan AS Terkait Serangan Kapal Oleh Houthi di Laut Merah
Foto: Reuters.
A
A
A

TEHERAN - Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Sabtu (23/12/2023), membantah tuduhan Amerika Serikat (AS) bahwa Teheran terlibat dalam penyerangan kapal-kapal laut komersial oleh para pemberontak Yaman. Pemerintah Iran mengatakan kelompok pemberontak Yaman itu bertindak sendiri.

Para pemberontak Houthi di Yaman yang berpihak kepada Iran telah meluncurkan lebih dari 100 serangan pesawat nirawak dan misil yang menarget 10 kapal-kapal dagang di Laut Merah, menurut Pentagon. Penyerangan itu dilakukan sebagai aksi solidaritas terhadap rakyat Palestina di Gaza di mana Israel sedang berperang melawan Hamas.

Pada Jumat (22/12/2023), Gedung Putih merilis intelijen AS yang mengatakan Iran menyediakan drone, misil, dan intelijen taktis kepada Houthi, yang menguasai bagian-bagian luas Yaman, termasuk Sanaa, ibu kota negara itu.

"Perlawanan (Houthi) punya alatnya sendiri...dan bertindak sesuai keputusan dan kemampuannya," kata Ali Bagheri, Wakil Menteri Luar Negeri Iran sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

"Fakta bahwa negara-negara tertentu, seperti Amerika dan Israel, terkena serangan dari gerakan perlawanan... sama sekali tidak mempertanyakan realitas kekuatan perlawanan di kawasan," kata Bagheri kepada kantor berita Mehr.

Sebelumnya pada Sabtu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian mengatakan Washington pernah meminta Iran untuk menyarankan para pemberontah Houthi agar tidak bertindak untuk melawan kepentingan AS dan Israel di kawasan itu. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement