INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Melonguane Sulut

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |00:03 WIB
Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Melonguane Sulut
Gempa magnitudo 5,9 guncang Melonguane Sulut. (Ilustrasi/Ist)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan magnitudo 5,9 mengguncang wilayah Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (23/12/2023) malam.

Dilansir dari cuitan X @InfoBMKG, gempa mengguncang wilayah Melonguane Sulut pada pukul 23.38 WIB. Adapun kedalaman pusat gempa berada pada 793 kilometer.

"Lok:11.11.LU, 127.29BT (793 km Timur Laut Melonguane-Sulut), Kedlmn:91 Km," demikian cuitan BMKG dikutip Sabtu, (23/12/2023) malam.

BMKG memperingati bahwa informasi itu bisa berubah lantaran pengolahan data belum stabil. Pasalnya, informasi itu mengutamakan kecepatan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," kata BMKG.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
