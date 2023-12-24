Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan magnitudo 5,9 mengguncang wilayah Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (23/12/2023) malam.

Dilansir dari cuitan X @InfoBMKG, gempa mengguncang wilayah Melonguane Sulut pada pukul 23.38 WIB. Adapun kedalaman pusat gempa berada pada 793 kilometer.

"Lok:11.11.LU, 127.29BT (793 km Timur Laut Melonguane-Sulut), Kedlmn:91 Km," demikian cuitan BMKG dikutip Sabtu, (23/12/2023) malam.

BMKG memperingati bahwa informasi itu bisa berubah lantaran pengolahan data belum stabil. Pasalnya, informasi itu mengutamakan kecepatan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," kata BMKG.

(Erha Aprili Ramadhoni)