Gempa M4,7 Guncang Sumbawa, Terasa hingga Dompu

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,7 mengguncang Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (24/12/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 13.00 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di laut, atau tepatnya 73 kilometer (km) timur laut Sumbawa. Sementara, pusat gempa berada di kedalaman 35 km.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.7, Kedalaman: 35 km, 24 Des 2023 13:00:55 WIB, Koordinat: 7.99 LS-117.85 BT (Pusat gempa berada di laut 73 km TimurLaut Sumbawa) #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, BMKG mengupdate bahwa guncangan gempa terasa hingga ke Dompu.

#Gempa (UPDATE) Mag:4.7, 24-Des-23 13:00:55 WIB, Lok:7.99 LS, 117.85 BT (Pusat gempa berada di laut 73 km TimurLaut Sumbawa), Kedlmn:35 Km Dirasakan (MMI) II-III Dompu #BMKG," tulis @infoBMKG.

(Qur'anul Hidayat)