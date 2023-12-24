3 Fakta Mahasiswa Gantung Diri dengan Wasiat Bahasa Inggris, Diduga Masalah Asmara

SLEMAN - Sebuah rumah kos di Dusun Nglaren, Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Sleman, Sabtu (23/12/2023) pagi dibuat gempar dengan temuan jasad seorang mahasiswa berusia 20 tahun asal Bali berinisial PR, yang sudah tergantung.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa gantung diri tersebut:

1. Ada Surat Wasiat Berbahasa Inggris

Tidak jauh dari jasad korban, ditemukan surat wasiat berbahasa Inggris.

"Kami temukan kertas dengan tulisan dengan bahasa inggris yang isinya ucapan terima kasih dan sampai ketemu di kemudian hari. Motif sementara adalah masalah asmara," ujar Kapolsek Depok Timur Kompol Masnoto.

2. Jasad Ditemukan Teman Kos

Jasad PR pertama kali ditemukan oleh teman kosnya. Sebelum kejadian, teman kos PR usai bangun tidur bermaksud ingin ke kamar mandi. Saat berjalan melewati kamar PR, pintu kamar terbuka.

Dan saat itu PR tidak kelihatan di tempat tidur.

Teman PR kemudian masuk ke kamar dan memanggil PR beberapa kali namun tidak ada jawaban. Karena kamar dalam keadaan gelap kemudian saksi mengambil handphone untuk menerangi kamar tersebut.

Teman PR kaget karena pada saat mencari PR justru mendapati pemandangan yang menakutkan, ternyata PR ditemukan dalam keadaan gantung diri dengan menggunakan tali rafia yang diikat di paku tembok.

"Dia berteriak meminta tolong," tambahnya.