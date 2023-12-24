Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

3 Fakta Mahasiswa Gantung Diri dengan Wasiat Bahasa Inggris, Diduga Masalah Asmara

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |04:07 WIB
3 Fakta Mahasiswa Gantung Diri dengan Wasiat Bahasa Inggris, Diduga Masalah Asmara
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

SLEMAN - Sebuah rumah kos di Dusun Nglaren, Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Sleman, Sabtu (23/12/2023) pagi dibuat gempar dengan temuan jasad seorang mahasiswa berusia 20 tahun asal Bali berinisial PR, yang sudah tergantung.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa gantung diri tersebut:

1. Ada Surat Wasiat Berbahasa Inggris

Tidak jauh dari jasad korban, ditemukan surat wasiat berbahasa Inggris.

"Kami temukan kertas dengan tulisan dengan bahasa inggris yang isinya ucapan terima kasih dan sampai ketemu di kemudian hari. Motif sementara adalah masalah asmara," ujar Kapolsek Depok Timur Kompol Masnoto.

2. Jasad Ditemukan Teman Kos

Jasad PR pertama kali ditemukan oleh teman kosnya. Sebelum kejadian, teman kos PR usai bangun tidur bermaksud ingin ke kamar mandi. Saat berjalan melewati kamar PR, pintu kamar terbuka.

Dan saat itu PR tidak kelihatan di tempat tidur.

Teman PR kemudian masuk ke kamar dan memanggil PR beberapa kali namun tidak ada jawaban. Karena kamar dalam keadaan gelap kemudian saksi mengambil handphone untuk menerangi kamar tersebut.

Teman PR kaget karena pada saat mencari PR justru mendapati pemandangan yang menakutkan, ternyata PR ditemukan dalam keadaan gantung diri dengan menggunakan tali rafia yang diikat di paku tembok.

"Dia berteriak meminta tolong," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187032/mayat-oxak_large.jpg
Tragis! Kepsek SMP di Cilincing Tewas Gantung Diri di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement