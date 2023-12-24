Menuju Indonesia Unggul, Bagama Jabar Siap Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

BANDUNG – Dukungan untuk pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024 terus berdatangan. Kali ini, relawan yang menamakan dirinya sebagai Baraya Ganjar-Mahfud (BAGAMA) Jawa Barat (Jabar) berkomitmen untuk siap memenangkan paslon nomor urut 3 tersebut.

Komitmen untuk memenangkan Ganjar-Mahfud tersebut dikumandangkan dalam acara deklarasi sekaligus launching Posko BAGAMA Jabar, di Jalan Gatot Subroto No 20, Malabar, Kota Bandung.

Dihadiri oleh lebih dari 300 masyarakat, Ketua BAGAMA Jabar, Rian Zulkarnaen, mengungkapkan, alasan mengapa masyarakat harus memilih pasangan Ganjar-Mahfud. Sebab menurutnya, pasangan Ganjar-Mahfud memiliki sejumlah program yang menjadi jawaban masyarakat.

"Progam Ganjar-Mahfud merupakan jawaban dari masalah dan kegelisahan. Lahir dengan merendahkan telinganya untuk rakyat, sekaligus mengurai dan menyelesaikan masalah dengan tuntas," ujar Rian, dalam keterangannya, Minggu (24/12/2023).

Selain itu, ia melanjutkan, hanya pasangan Ganjar-Mahfud sosok pemimpin yang mampu mengawal keberlanjutan menuju Indonesia Unggul. Sehingga sudah tepat bagi BAGAMA Jabar untuk melabuhkan dukungan pada Ganjar-Mahfud.

"Indonesia memerlukan percepatan dan akselerasi maksimum dalam meraih masa depan bangsa yang gemilang. Sehingga kami Baraya Ganjar-Mahfud Jawa Barat telah memetakan langkah dalam menyemai makna kemajuan."

"Indonesia bukan hanya soal perubahan dan keberlanjutan, tetapi juga soal percepatan. Dan Ganjar-Mahfud merupakan katalisator menuju Indonesia Unggul. Dan Jawa Barat merupakan rumah bagi kita semua," tuturnya.