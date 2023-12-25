Cuci Baju di Sungai, Ibu Rumah Tangga Ditemukan Tewas Mengapung

Cuci baju di sungai, ibu rumah tangga ditemukan tewas mengapung. (Ilustrasi/Freepik)

KOLAKA -Seorang ibu rumah tangga (IRT), warga Lingkungan I Lakondole, Kelurahan 19 November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Tati (46) ditemukan tewas mengapung di sungai tidak jauh dari tempat tinggalnya.

Korban ditemukan warga sudah tidak bernyawa usai mencuci pakaian bersama suaminya, Minggu (24/12/2023).

Bhabinkamtibmas 19 November, Brigadir Agus Hartono saat dikonfirmasi menjelaskan korban awalnya ke sungai berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya untuk mencuci bersama suaminya pada pukul 07.00 Wita. Selang beberapa menit bersama, ia ditinggal sendiri karena suaminya pamit pulang ke rumah hendak mengerjakan sesuatu.

"Kira-kira sekitar satu jam sejak ditinggalkan suaminya, ia ditemukan warga sudah mengapung di sungai," ujarnya.

Ia yang menerima kabar itu bergegas ke lokasi. Korban telah dievakuasi dan langsung dibawa ke rumahnya.

Keterangan yang dihimpun Brigadir Agus Hartono dari beberapa tetangga dan saksi korban, Tati memiliki riwayat penyakit ayan atau epilepsi. Polisi juga telah memeriksa tubuh korban dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.